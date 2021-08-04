Перелік розширено. Хто отримає перепустку на транспорт у разі локдауну в Києві

Під час локдауну у транспорт пускатимуть лише за наявності спеціальної перепустки

Спецперепустки отримають працівники підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста

Жителі Києва зможуть подавати заявки на сайт Київської міської державної адміністрації для отримання спецперепусток у громадський транспорт у разі запровадження жорстких карантинних обмежень через коронавірус. На перепустку можуть розраховувати працівники підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста. Про це розповів на телеканалі «Україна 24» заступник київського міського голови Володимир Бондаренко.

«Система зараз налаштована, форма (електронної заявки на спецперепустку на сайті КМДА. – Ред.) буде оприлюднена на початку наступного тижня. Хто може отримати? Звичайно, це підприємства, що забезпечують життєдіяльність міста», – сказав він.

До переліку увійшли:

підприємства транспорту,

підприємства, які працюють у сфері фармацевтики,

підприємства ЖКГ.

«Ми фактично трохи розширюємо перелік підприємств, які були під час двох попередніх локдаунів», – зазначив заступник мера.

Також Бондаренко зазначив, що людям, які мають дві дози щеплення від коронавірусу, перепустки видаватимуться тільки в разі, якщо вони працюють у сферах критичної інфраструктури.

За його словами, в Києві очікується збільшення захворюваності саме в організованих колективах: школах, вищих навчальних закладах. Тому акцент на щепленні педагогічного складу – сьогодні номер один.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Наступного тижня на сайті Київської міської держадміністрації буде оприлюднено електронну форму подачі заявок для отримання спецперепусток для користування громадським транспортом на випадок посилення карантинних обмежень.

Починаючи з 10 серпня, коли на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки, підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників

До слова, нардеп спрогнозував обмеження для невакцинованих українців.

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