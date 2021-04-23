У Києві проведуть інвентаризацію всіх водних об’єктів

У Києві близько 70 малих річок та 430 водойм

Столична влада отримає повну інформацію про стан водойм та можливість їхнього ефективного використання

У Києві буде проведено інвентаризацію та паспортизації всіх водних об’єктів міста. Таке рішення ухвалили 22 квітня на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 64 депутати. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Авторами проєкту рішення стали депутати Київської міської ради Євгенія Кулеба та Костянтин Богатов.

Наразі на балансі КП «Плесо» лише 118 водних об’єктів. При тому, що у Києві сьогодні близько 70 малих річок та 430 водойм.

Очікується, що завдяки проведенню запланованих заходів територіальна громада Києва та міська влада отримають повну інформацію про стан водойм та можливість їхнього ефективного використання.

«Зелені зони та водні об’єкти є «островами охолоджень» для міста, тому надважливо фіксувати, які об’єкти на території міста є, щоб належним чином їх охороняти та забезпечувати їх нормальне функціонування», – зазначила Євгенія Кулеба.

Прийняття даного проєкту рішення матиме позитивний вплив на розвиток водного господарства та екологічного оздоровлення басейну Дніпра.

Як повідомлялося, у Києві планується проведення додаткових природоохоронних заходів для поліпшення екологічного стану міста, фінансування яких буде передбачено з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища.

Також 20 квітня Комісія з питань екологічної політики підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр».

Крім того, члени комісії підтримали недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».