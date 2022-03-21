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    Обстріл у Києві. Загинув працівник компанії, яка відмовилася йти з Росії

    В українському офісі компанії відбувається справжня драма. - Обстріл у Києві. Загинув працівник компанії, яка відмовилася йти з Росії
    В українському офісі компанії відбувається справжня драма.
    фото: portal.lviv.ua

    Українці по всіх каналах вимагають від хедофісу піти з Росії

    Внаслідок ракетного обстрілу торговельно-розважального центру Retroville загинув один із співробітників французької компанії Леруа Мерлен, магазин якої там розташовувався. Про це написав ексміністр Кабміну Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі. До слова, компанія продовжує працювати в країні-агресорі.

    «Внаслідок вчорашнього вибуху у Києві загинув один із співробітників компанії Леруа Мерлен. Нагадаю, що Леруа Мерлен та холдинг ADEO — це один з найбільших платників податків в Росії, французька компанія, що належить родині Мюльє. Поки що так виглядає, що компанія навпаки збирається нарощувати свій бізнес в Росії», — йдеться у плвідомленні.

    При цьому Дубілет зазначив, що в українському офісі компанії відбувається справжня драма.

    «Українці по всіх каналах вимагають від хедофісу піти з Росії, а у відповідь їх взагалі відключили від пошти та інших корпоративних комунікацій. Вони також створили онлайн-петицію (запрошую всіх підтримати). Чи може змінитись позиція холдингу після вчорашнього вибуху їхнього магазину та загибелі співробітника? Будемо спостерігати та битися…», — написав Дубілет.

    Нагадаємо, як повідомлялося, увечері 20 березня у Подільському районі Києва пролунало кілька вибухів. Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, удару зазнали приватні будинки та один із торгово-розважальних центрів Києва. Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл у Києві. Загинув працівник компанії, яка відмовилася йти з Росії