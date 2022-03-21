Ракетний удар по ТРЦ Retroville у Києві. Жахливі наслідки обстрілу (фото)

Збройні сили РФ застосовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни

У неділю ввечері, 20 березня, російські окупанти обстріляли торговельно-розважальний центр Retroville, розташований у Подільському районі Києва. Окрім ТРЦ, російська армія завдала ракетного удару по прилеглим житловим будинкам, постраждали школи та дитсадки у Подільському районі Києва. За останніми даними, внаслідок обстрілів загинули восмеро людей.

За даними Генпрокуратури, збройні сили Російської Федерації застосовували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни. Через обстріли на території ТРЦ розпочалась пожежа, яку вдалося загасити за кілька годин. Вогонь пошкодив будівлю центру та припарковані поруч автомобілі. Пожежу гасили 11 одиниць техніки та 63 вогнеборці.

Rertroville розпочав роботу 1 серпня 2020 року. Колись тут були магазини для шопінгу, ресторани, спортивний та бізнес-центр, кінотеатр, зоопарк, дитяча зона та розважальні комплекси.

Як повідомлялося, внаслідок нічного ракетного удару військ РФ по Києву попередньо загинуло восьмеро людей. Через обстріл та пожежу зазнав руйнувань торгівельний центр.

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 березня в Києві уламки снаряда впали на житловий будинок. Також росіяни підірвали пожежну автоцистерну у Нових Петрівцях.