Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби
Росіян у Європі, Ізраїлі та Азії сприймають, як співучасників масових вбивств
Мовою оригіналу
Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии воспринимают, как соучастников массовых убийств. Как основную движущую силу шизофренической и кровавой войны в Украине. Как единомышленников Путина.
Никто не верит, в то, что кремлевские престарелые безумцы разрушают планету только по собственной прихоти и под влиянием галлюцинаций.
С репутацией русских, как «сложных», «бездонных», «необъяснимых», «тонких», настоянных на особой «духовности» – покончено навсегда.
На ближайшие 100 лет – русские в европейских головах воплощение беззакония и злобы.
Но это ничем не напоминает антисемитизм. Отношение, скорее, как к немцам 42-го года.
Джерело: блог Олександра Невзорова