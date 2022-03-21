Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби

Ніхто не вірить, що кремлівські пристарілі безумці руйнують планету лише за власним бажанням і під впливом галюцинацій

Росіян у Європі, Ізраїлі та Азії сприймають, як співучасників масових вбивств

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Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии воспринимают, как соучастников массовых убийств. Как основную движущую силу шизофренической и кровавой войны в Украине. Как единомышленников Путина.

Никто не верит, в то, что кремлевские престарелые безумцы разрушают планету только по собственной прихоти и под влиянием галлюцинаций.

С репутацией русских, как «сложных», «бездонных», «необъяснимых», «тонких», настоянных на особой «духовности» – покончено навсегда.

На ближайшие 100 лет – русские в европейских головах воплощение беззакония и злобы.

Но это ничем не напоминает антисемитизм. Отношение, скорее, как к немцам 42-го года.

Джерело: блог Олександра Невзорова

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