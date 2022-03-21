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    Думки вголос

    Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби

    Ніхто не вірить, що кремлівські пристарілі безумці руйнують планету лише за власним бажанням і під впливом галюцинацій - Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби
    Ніхто не вірить, що кремлівські пристарілі безумці руйнують планету лише за власним бажанням і під впливом галюцинацій
    фото: AFP

    Росіян у Європі, Ізраїлі та Азії сприймають, як співучасників масових вбивств

    Мовою оригіналу

    Отчасти, правда. Русских в Европе, Израиле, в Азии воспринимают, как соучастников массовых убийств. Как основную движущую силу шизофренической и кровавой войны в Украине. Как единомышленников Путина.

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    Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби
    Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби

    Никто не верит, в то, что кремлевские престарелые безумцы разрушают планету только по собственной прихоти и под влиянием галлюцинаций.

    С репутацией русских, как «сложных», «бездонных», «необъяснимых», «тонких», настоянных на особой «духовности» – покончено навсегда.

    На ближайшие 100 лет – русские в европейских головах воплощение беззакония и злобы.

    Но это ничем не напоминает антисемитизм. Отношение, скорее, как к немцам 42-го года.

    Джерело: блог Олександра Невзорова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Протягом наступних 100 років росіяни для європейців будуть втіленням беззаконня і злоби