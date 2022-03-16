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    Економіка та фінанси

    Названо світові бренди, які досі фінансують війну Росії проти України

    Міжнародні компанії, які й далі працюють у РФ - Названо світові бренди, які досі фінансують війну Росії проти України
    Міжнародні компанії, які й далі працюють у РФ

    Частина компаній заявляють про підтримку України, але залишаються працювати в РФ

    Попри загальне бойкотування Росії частин світових брендів продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресорки.

    Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав ці світові бренди:

    • Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ
    • Банк Raiffeisen теж залишається працювати на території агресора
    • Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у РФ, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень
    • Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами
    • Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в РФ, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці».

    Як повідомлялося, після 33 років роботи у Росії країну-агресорку залишає одна з найбільших юридичних компаній світу – американська Baker McKenzie.

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    Теги: росія санкції війна фінансування Україна #stoprussia
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    Названо світові бренди, які досі фінансують війну Росії проти України