Названо світові бренди, які досі фінансують війну Росії проти України
Міжнародні компанії, які й далі працюють у РФ
Частина компаній заявляють про підтримку України, але залишаються працювати в РФ
Попри загальне бойкотування Росії частин світових брендів продовжують вести економічну діяльність на території країни-агресорки.
Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав ці світові бренди:
- Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ
- Банк Raiffeisen теж залишається працювати на території агресора
- Французька компанія Decathlon, що спеціалізується на роздрібній торгівлі спортивними товарами, продовжує діяльність у РФ, проте тимчасово блокує функцію інтернет-замовлень
- Міжнародна торгівельна оптова компанія Metro Cash & Carry GmbH спонсорує агресора та водночас хизується на офіційному сайті тим, що допомагає українським захисникам продуктами
- Французька мережа супермаркетів та гіпермаркетів Auchan залишається в РФ, проте на офіційному сайті в Україні пише, що «працює з Україною в серці».
Як повідомлялося, після 33 років роботи у Росії країну-агресорку залишає одна з найбільших юридичних компаній світу – американська Baker McKenzie.
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