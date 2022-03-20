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    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)

    У Святошинському районі Києва уламки снаряду влучили в житловий будинок - У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Святошинському районі Києва уламки снаряду влучили в житловий будинок
    фото: ДСНС

    Внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 10-поверхового будинку та двох автомобілів

    Внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку Святошинського району столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

    Раніше повідомлялося, що уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві.

    «20 березня о 13:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних», – йдеться у повідомленні.

    По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів.

    О 14:24 пожежу локалізовано на загальній площі 50 кв. м та о 14:41 – ліквідовано.

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    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)
    фото: ДСНС

    На місці було задіяно семеро одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу.

    Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано шестеро осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.

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    Теги: пожежа росія окупанти Київ ДСНС пропаганда війна Україна будинок окупація #stoprussia
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    У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)