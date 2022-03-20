У Києві уламки снаряда впали на житловий будинок (фото)

У Святошинському районі Києва уламки снаряду влучили в житловий будинок

Внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 10-поверхового будинку та двох автомобілів

Внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку Святошинського району столиці. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Раніше повідомлялося, що уламки ворожого оснаряду влучили в житловий будинок в Києві.

«20 березня о 13:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці. На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних», – йдеться у повідомленні.

По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів.

О 14:24 пожежу локалізовано на загальній площі 50 кв. м та о 14:41 – ліквідовано.

На місці було задіяно семеро одиниць пожежної техніки та 25 чоловік особового складу.

Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано шестеро осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільним у Київській області заборонили ходити або їздити в ліси.