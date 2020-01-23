Вночі Київ від снігу розчищали понад 150 одиниць спецтехніки (відео)



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Столичні дороги обробляють протиожеледними засобами

Уночі у Києві сніжило. До опадів усі підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» були готовими.

«Враховуючи прогноз синоптиків, уночі чергували 321 одиниця снігоприбиральної техніки. До роботи залучали 163 одиниці. Основна робота з обробки доріг протиожеледними засобами закінчилась ще до 7-ї ранку», - повідомив заступник генерального директора КК «Київавтодор» Валентин Осипов.

Також працює техніка і бригади ручного прибирання на тротуарах. Особлива увага – до сходів, адже комфорт і безпека пішоходів – у пріоритеті, додав Осипов.

Опади можливі впродовж всього дня. Для боротьби зі снігом Київавтодор підготував 418 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомлялося, комунальна корпорація «Київавтодор» отримала нову техніку для обробки доріг. Її можна використовувати в усі сезони.

У Києві сьогодні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Кліматологи кажуть, що станом на 22 січня метеорологічна зима до Києва ще не завітала.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.