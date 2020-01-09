У відділенні Ощадбанку в Києві прогримів вибух (відео)



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На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група

Зловмисники намагалися підірвати банкомат

У ніч на четвер, 9 січня, на вулиці Закревського, 93А в Києві прогримів вибух. Епіцентр його знаходився у відділенні Ощадбанку.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 2:45. Про це повідомляє Інформатор.

Чоловік, який зателефонував на «102», розповів поліцейським, що почув вибух. Коли він вийшов з магазину, який знаходиться поруч, то побачив, як четверо людей тікають. Всі вони були одягнені в чорний одяг, а їхні обличчя були закриті балаклавами.

З'ясувалося, що епіцентр вибуху був усередині відділення Ощадбанку. Попередньо, зловмисники намагалися підірвати банкомат, щоб заволодіти грошима, але їм це не вдалося. Після детонації відкрилася лише зовнішня кришка, а сам сейф залишився закритим.

Ніхто не постраждав і саме приміщення не отримало серйозних ушкоджень.

Момент, як зловмисники тікають з місця події, потрапив на камери відеоспостереження.

На місці працювали екіпажі поліції і слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч на 30 листопада 2019 року двоє чоловіків підірвали відділення Ощадбанку.

Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському Ощадбанку.

1 грудня поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.