У Херсонській області стався вибух на АЗС, є постраждалі



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Під час інциденту постраждали два співробітники АЗС Фото: Сергій Чорний

Вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу та мастила

У Херсонській області в суботу стався вибух на АЗС, внаслідок чого постраждали два співробітники заправки.

Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС у Херсонській області Сергій Чорний.

За його словами, вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу та мастила. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку.

Під час інциденту постраждали два співробітники АЗС. Один із них був доставлений швидкою до районної лікарні з опіками обличчя та рук 3-го ступеню, інший отримав легкі опіки обличчя та рук 2-го ступеню, проте від госпіталізації відмовився.

Станція розташована на безпечній відстані від житлових будинків. Мешканці населеного пункту не постраждали.

Нагадаємо, цього місяця на Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась.