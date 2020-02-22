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    Події в Україні

    У Херсонській області стався вибух на АЗС, є постраждалі

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    Під час інциденту постраждали два співробітники АЗС - У Херсонській області стався вибух на АЗС, є постраждалі
    Під час інциденту постраждали два співробітники АЗС
    Фото: Сергій Чорний

    Вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу та мастила

    У Херсонській області в суботу стався вибух на АЗС, внаслідок чого постраждали два співробітники заправки.

    Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС у Херсонській області Сергій Чорний.

    За його словами, вибухнула ємність 10 куб. м з парами газу та мастила. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку.

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    Під час інциденту постраждали два співробітники АЗС. Один із них був доставлений швидкою до районної лікарні з опіками обличчя та рук 3-го ступеню, інший отримав легкі опіки обличчя та рук 2-го ступеню, проте від госпіталізації відмовився.

    Станція розташована на безпечній відстані від житлових будинків. Мешканці населеного пункту не постраждали.

    Нагадаємо, цього місяця на Херсонщині вантажівка протаранила АЗС і загорілась.

    вибух ДСНС Херсонщина лікарня АЗС
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