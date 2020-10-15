Вночі у Києві горіли два приватні будинки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Над ліквідацією пожежі працювали 23 рятувальники Фото: ДСНС

Пожежа виникла у двоповерховому будинку з розповсюдженням на сусідній триповерховий

У середу, 14 жовтня, сталося загоряння приватного будинку на вул. Абрикосовій у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:45.

Про пожежу повідомили власники будинку, які до прибуття рятувальників повиходили на вулицю.

На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в двоповерховому житловому будинку розміром 10х8 м з розповсюдженням полум’я на дах окремо розташованого триповерхового будинку розміром 8х12 м на площі 10 кв. м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС

О 21:24 займання вдалося локалізувати, а о 21:42 - ліквідувати.

Внаслідок пожежі другий поверх та дах двоповерхового будинку згоріли повністю, в сусідньому триповерховому будинку пошкоджено та розібрано 10 кв. м перекриття даху.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується правоохоронними органами.