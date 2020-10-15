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    Вночі у Києві горіли два приватні будинки

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    Над ліквідацією пожежі працювали 23 рятувальники - Вночі у Києві горіли два приватні будинки
    Над ліквідацією пожежі працювали 23 рятувальники
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла у двоповерховому будинку з розповсюдженням на сусідній триповерховий

    У середу, 14 жовтня, сталося загоряння приватного будинку на вул. Абрикосовій у Подільському районі столиці. Інформація про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:45.

    Про пожежу повідомили власники будинку, які до прибуття рятувальників повиходили на вулицю.  

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилося, пожежа виникла в двоповерховому житловому будинку розміром 10х8 м з розповсюдженням полум’я на дах окремо розташованого триповерхового будинку розміром 8х12 м на площі 10 кв. м. Про це інформує пресслужба столичного управління ДСНС 

    О 21:24 займання вдалося локалізувати, а о 21:42 - ліквідувати.

    Внаслідок пожежі другий поверх та дах двоповерхового будинку згоріли повністю, в сусідньому триповерховому будинку пошкоджено та розібрано 10 кв. м перекриття даху.

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується правоохоронними органами.

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