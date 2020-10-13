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    Постраждалим від пожеж на Луганщині уряд виділив 185 мільйонів

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    Влада обіцяє компенсувати по 300 тисяч за згоріле житло <h2></h2> - Постраждалим від пожеж на Луганщині уряд виділив 185 мільйонів
    Влада обіцяє компенсувати по 300 тисяч за згоріле житло

    Сім'ям загиблих виплатять по 200 тисяч гривень, постраждалим - від 20 до 50 тисяч

    Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 жовтня вирішив спрямувати 185 мільйонів гривень на допомогу людям, які постраждали внаслідок пожеж на Луганщині.

    Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Так, для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих урядовці передбачили по 200 тисяч грн.

    Постраждалі з тяжкими травмами отримають по 50 тисяч, з травами середньої важкості — по 30 тисяч, людям з легкими травмами виплатять по 20 тисяч грн.

    Окрім того, кошти дістануться людям, в яких зруйноване житло — виділять по 300 тисяч грн на сім’ю. Хто після пожеж потребує часткового ремонту — отримає 50 тисяч гривень.

    Зазначимо, що за інформацією ДСНС, унаслідок пожежі загинули 11 людей, а постраждали — 19, зокрема троє рятувальників.

    Нагадаємо, 30 вересня на території Луганської області почалися масштабні лісові пожежі.

    8 жовтня рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж на Луганщині.

    Правоохоронці також встановили чотири ймовірних джерела виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині. Серед причин — необережне поводження з вогнем та коротке замикання лінії електромереж. Також у штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків.

    За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, — понад 20 тисяч га. Найскладніша ситуація була вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

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