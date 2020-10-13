Постраждалим від пожеж на Луганщині уряд виділив 185 мільйонів

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих урядовці передбачили по 200 тисяч грн.

Постраждалі з тяжкими травмами отримають по 50 тисяч, з травами середньої важкості — по 30 тисяч, людям з легкими травмами виплатять по 20 тисяч грн.

Окрім того, кошти дістануться людям, в яких зруйноване житло — виділять по 300 тисяч грн на сім’ю. Хто після пожеж потребує часткового ремонту — отримає 50 тисяч гривень.

Зазначимо, що за інформацією , унаслідок пожежі загинули 11 людей, а постраждали — 19, зокрема троє рятувальників.

Нагадаємо, 30 вересня на території Луганської області почалися масштабні лісові пожежі.

8 жовтня рятувальники ліквідували останній осередок масштабних пожеж на Луганщині.

Правоохоронці також встановили чотири ймовірних джерела виникнення масштабних лісових пожеж на Луганщині. Серед причин — необережне поводження з вогнем та коротке замикання лінії електромереж. Також у штабі операції Об'єднаних сил заявили, що пожежі спричинили збройні провокації бойовиків.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, — понад 20 тисяч га. Найскладніша ситуація була вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.