У центрі Одеси загорівся будинок: пожежні евакуювали 15 осіб



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Поруч з Одеським художнім музеєм на Софіеевской загорівся триповерховий будинок

Вранці, 3 червня, в Приморському районі Одеси, поруч з Одеським художнім музеєм загорівся триповерховий житловий будинок, за адресою вул. Софіївська, 3.

Пожежа пошкодила тамбурні приміщення житлового будинку, охопивши площу близько 15 квадратних метрів.

Прибулі на місце пожежники, 31 співробітник ДСНС і 9 пожежних автомобілів, евакуювали з будинку 15 осіб і змогли локалізувати загоряння, а потім, протягом 6 хвилин - ліквідувати вогонь.

Причини загоряння в тамбурі в даний момент встановлюються.

Загиблих і постраждалих від пожежі немає.