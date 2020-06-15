Карантин не для всіх? Попри заборону, у Києві працюють нічні клуби



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За вихідні дні поліція склала 16 адмінпротоколів щодо власників нічних клубів та барів

У Києві досі заборонена робота барів, нічних клубів та розважальних центрів. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

«Хочу підкреслити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяло. Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе та ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладений на правоохоронні органи. Вони складають адмінпротоколи про порушення. Наскільки я знаю, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів та барів», - повідомив мер.

Штраф для закладів-порушників складає від 34 тис. до 340 тисяч гривень.

«І я знову звертаюся до правоохоронців: одразу реагувати на інформацію про подібні порушення і припиняти їх. Інакше - ми не втримаємо епідеміологічну ситуацію!» - наголосив Кличко.

Що стосується пляжів, мер зазначив, що вони сьогодні відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

«Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям із груп ризику не рекомендовано відвідувати пляжі. Інші ж мають дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами. Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день», - повідомив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 червня, у Києві підтверджено 3957 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 53 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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У Києві штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації прийняв рішення утворити Мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог.

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