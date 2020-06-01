Вода зникла у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



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Ремонтні бригади працюють на місцях пошкодження мережі

У понеділок, 1 червня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Кирпоноса, 10, 12

вул. Героїв Севастополя, 36-А, 40

вул. Білецького, 5-В

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

Нагадаємо, з 25-го по 31 травня у Києві було виявлено та ліквідовано 75 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 26 адресами, на виїзді працювало 3 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків. Також було ліквідовано 200 засмічень каналізаційних мереж. Промито 7944 м каналізаційних мереж.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.