Водій на «Мазераті» відкрив стрілянину на дорозі у столиці



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Суперечка водіїв на дорозі в Києві призвела до стрілянини

За фактом стрілянини у центрі Києва правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, під час конфлікту, який виник між двома водіями після скоєння ДТП, один із чоловіків дістав пістолет і почав стріляти по автівці опонента. У результаті ніхто не постраждав. Слідчі кваліфікували дії зловмисника як хуліганство.

Інцидент трапився ввечері 22 березня у Печерському районі столиці. Три автомобілі – «Мазераті», «Тойота» та «КІА» рухалися Парковою дорогою, а при виїзді на вулицю Грушевського зіткнулися на дорозі. Чоловіки розпочали суперечку - і водій «Мазераті» дістав зброю та почав стріляти по «КІА». Після цього зловмисник, заливши своє авто, втік з місця події.

Водій обстріляної «КІА» - 27-річний киянин - не постраждав. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та експерти-криміналісти. Правоохоронці вилучили стріляні гільзи, які направлять на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до семи років ув’язнення. Нині правоохоронці проводять усі необхідні заходи для встановлення та затримання стрільця.