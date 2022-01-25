Вручення підозри Поворознику: заступник мера заявив про політичний тиск на столичну владу

Поворозник зазначив, що йому не було роз’яснено суть підозри

Поворозник: «Нічого іншого, ніж політику, в таких підозрах я не вбачаю»

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник назвав черговим кроком політичного тиску на столичну владу вручення йому підозри слідчими прокуратури. Про це він заявив у коментарі журналістам.

«Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро «Сирець». На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись», – зазначив Микола Поворозник.

Микола Поворозник зазначив, що йому не було роз’яснено суть підозри, і відповідно він вбачає у цьому порушення процесуальних прав.

«Щодо процедури вручення підозри – це питання більше до адвокатів. Я переконаний, що були порушені процесуальні норми в частині того, що мені не було роз’яснено суть цієї підозри. І, відповідним чином, будемо далі працювати над доказом своєї юридичної позиції. Такі справи потрібно доводити до кінця. Потрібно доводити свою правоту в ухваленні рішень. Ще раз наголошую: нічого іншого, ніж політику, в таких підозрах я не вбачаю. Триває і посилюється тиск на місцеву владу. Він уже два роки, за великим рахунком, триває. І цей тиск відбувається для того, щоб дестабілізувати управління містом», – підкреслив Микола Поворозник.

Як сьогодні повідомлялося, першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО.

Нагадаємо, земельна ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва.

У 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО. Більше того, мешканці Шевченківського району неодноразово наголошували, що хочуть бачити на місці тоді занедбаної території сквер. Важливо, що початково (до отримання РНБО) земельна ділянка була визначена як територія зелених насаджень. Та за багато років на ділянці утворився стихійний смітник, територія була у вкрай незадовільному стані.

Міська влада привела територію до ладу, було вивезено сміття та здійснено благоустрій. Згодом місто облаштувало там сквер.

Однак апарат РНБО не полишає спроб повернути собі земельну ділянку в судовому порядку. Правоохоронці тиснуть на міську владу обшуками та допитами. А тепер – і вручили підозру першому заступнику голови КМДА.

10 вересня до апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

Раніше Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міськдержадміністрації № 809 від 08.05.2019 «Про припинення апарату Ради національної безпеки і оборони України права постійного користування земельною ділянкою на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва».