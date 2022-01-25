Стало відомо, коли Київрада збереться на наступну сесію

Онлайн трансляція засідання проходитиме на офіційному сайті Київської міської ради

Продовження пленарного засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання, яке було розпочато 20 січня, відбудеться у четвер, 3 лютого, у залі засідань (вул. Хрещатик, 36).

Початок засідання відбудеться о 10:00. Онлайн трансляція засідання проходитиме на офіційному сайті та Youtube-каналі Київської міської ради.

20 січня відбулося пленарне засідання сесії Київської міської ради ІХ скликання. Цього дня міські депутати ухвалили цільову програму «Захисник Києва» на 2022‒2024 роки».

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Київської міської ради 20 січня депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою припинити політичне переслідування лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

Як повідомлялося, депутат Київради від «Європейської Солідарності» Сергій Таран на брифінгу заявив, що перед позачерговим засіданням Київської міської ради депутати від «Слуги народу» отримали інструкцію з покроковим планом як діяти, щоб зірвати розгляд звернення про політичний тиск на опозицію.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі.