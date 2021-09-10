Правоохоронці провели обшуки в КМДА щодо облаштування скверу біля метро «Сирець»

Керівник апарату КМДА Загуменний: «Необхідності у проведенні обшуків не було, ми завжди добровільно на запити правоохоронців надаємо всі необхідні матеріали»

Сьогодні до апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер. Про це повідомив керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

«Насправді, сьогоднішня ситуація з візитом правоохоронців для мене видається дуже дивною. Поясню: ділянка, про яку йдеться, ще у 2009 році була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків з підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури на вул. Щусєва. Однак у 2019 році після обстеження ділянки було встановлено, що вона не використовується за призначенням, тому міська влада припинила право постійного користування ділянкою апарату РНБО. Більше того, мешканці Шевченківського району неодноразово наголошували, що хочуть бачити на місці тоді занедбаної території сквер. Фактично, за багато років на земельній ділянці утворився стихійний смітник, територія була у вкрай незадовільному стані», – сказав Загуменний.

Він повідомив, що наразі території приведено до ладу, вивезено сміття, здійснено благоустрій. А у подальшому у планах КМДА – облаштувати сучасний та комфортний сквер для відпочинку мешканців району та міста. Адже розвиток публічного простору – один із пріоритетів сучасного розвитку міста.

Щодо обшуків, які сьогодні здійснюють фахівці прокуратури та Нацполіції, керівник апарату КМДА підкреслив, що структурні підрозділи апарату співпрацюють із правоохоронцями, надають усю необхідну інформацію та документи.

«Необхідності у проведенні обшуків не було, ми завжди добровільно на запити правоохоронців надаємо всі необхідні матеріали. Міська влада відкрита та прозора у своїй діяльності не лише перед киянами, а й перед усіма численними правоохоронними органами, які останнім часом стали частими гостями у структурних підрозділах КМДА», – підсумував Дмитро Загуменний.

Нагадаємо, що постійні обшуки у структурних підрозділах міської адміністрації у КМДА розцінюють як системний тиск на міську владу та спроби дестабілізації її роботи.

Учора повідомлялося, що Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міськдержадміністрації № 809 від 08.05.2019 «Про припинення апарату Ради національної безпеки і оборони України права постійного користування земельною ділянкою на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва».

До слова, під час обшуків у Департаменті освіти Києва правоохоронець погрожував посадовцям.

Як повідомлялося, 6 вересня Прокуратура проводить обшуки в Управлінні містобудування та архітектури Києва.

Як повідомлялося, 18 серпня столичні правоохоронці проводили обшуки у Департаменті освіти та науки Київської міської держадміністрації та комунальному підприємстві у рамках розслідування кримінального провадження за фактами нецільового використання коштів бюджету Києва, передбачених на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії в комунальних закладах освіти, та можливого привласнення їх шляхом зловживання службовим становищем.