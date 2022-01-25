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    У Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото)

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    &nbsp;Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності - У Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото)
     Мітингувальники вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності
    фото: Віталій Носач, РБК-Україна

    Наразі біля будівлі Верховної Ради проходить акція SaveФОП

    У Києві стались сутички під час акції протесту SaveФОП. Правоохоронці затримали двох протестувальників. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Затримали двох протестувальників. Інші учасники протесту намагалися їх звільнити і поштовхалися з поліцією.

    фото:Віталій Носач, РБК-Україна

    фото:Віталій Носач, РБК-Україна

    Наразі біля будівлі Верховної Ради проходить акція SaveФОП з назвою «Спрощену систему оподаткування – зберегти!». Зокрема мітингувальники перекрили вулицю Грушевського. На інших центральних вулицях поблизу ускладнено рух.

    Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

    Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

    Теги: Київ акція протест час
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    У Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото)