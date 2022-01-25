У Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією (фото)

Наразі біля будівлі Верховної Ради проходить акція SaveФОП

У Києві стались сутички під час акції протесту SaveФОП. Правоохоронці затримали двох протестувальників. Про це повідомляє РБК-Україна.

Затримали двох протестувальників. Інші учасники протесту намагалися їх звільнити і поштовхалися з поліцією.

фото:Віталій Носач, РБК-Україна

Наразі біля будівлі Верховної Ради проходить акція SaveФОП з назвою «Спрощену систему оподаткування – зберегти!». Зокрема мітингувальники перекрили вулицю Грушевського. На інших центральних вулицях поблизу ускладнено рух.

Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.