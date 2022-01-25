У Кличка забрали частину повноважень: рішення уряду

Раніше кандидатури голів РДА у столиці пропонував міський голова

Тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр

На позачерговому засіданні 24 січня уряд змінив порядоку призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідно до змін, тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр. Призначає на ці посади президент України за поданням глави уряду.

«Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України», – зазначається у постанові.

Зазначимо, що до цього у Києві та Севастополі голову районної держадміністрації призначав на посаду та звільняв з посади президент. Подання кандидатур здійснював Кабінет Міністрів, а пропозиції вносили голова Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

Нагадаємо, у «Слузі народу» заявляли, що цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкт про столицю.

Як раніше повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Раніше «слуги» хотіли ухвалити закон про столицю в авральному режимі.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.