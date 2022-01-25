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    Скандальний сквер на Сирці: заступник мера Поворозник отримав підозру

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    Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО - Скандальний сквер на Сирці: заступник мера Поворозник отримав підозру
    Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО

    Кличко: «РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і продовжує тиснути на столичну владу»

    Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Про це написав мер Віталій Кличко у Телеграм-аканалі.

    «У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро «Сирець». Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І в облаштувала там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу», – написав Кличко.

    Мер столиці нагадав історію скандальної ділянки. «В 2009 році вона була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури. Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість, на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище», – пригадав Кличко.

    Як раніше повідомлялося, апарат Ради нацбезпеки та оборони хоче забудувати зелену зону біля станції метро «Сирець» на вул. Щусєва багатоквартирними будинками з паркінгами.

    10 вересня до апарату Київської міської державної адміністрації з обшуками прийшли представники Київської прокуратури та Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України у справі про земельну ділянку поблизу станції метро «Сирець», де замість житлового будинку міська влада вирішила облаштувати сквер.

    Раніше Окружний адмінсуд м. Києва визнав протиправним та скасував розпорядження Київської міськдержадміністрації № 809 від 08.05.2019 «Про припинення апарату Ради національної безпеки і оборони України права постійного користування земельною ділянкою на вул. Щусєва у Шевченківському районі м. Києва».

    Теги: Віталій Кличко РНБО будівництво сміття мер благоустрій КМДА місто Олександр Поворознюк влада Окружний адмінсуд
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    Скандальний сквер на Сирці: заступник мера Поворозник отримав підозру