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    Вздовж проспекту Соборності встановили деревʼяні «антипаркувальні надовбні»

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    Так виглядають надовбні на проспекті Соборності - Вздовж проспекту Соборності встановили деревʼяні «антипаркувальні надовбні»
    Так виглядають надовбні на проспекті Соборності
    Фото: facebook.com/dniprouzn

    Порушників правил паркування комунальники хочуть зупинити шматками брусу

    Працівники комунальних служб учора, 16 березня, встановили антипаркувальні засоби вздовж проспекту Соборності на Березняках. Про це повідомило КП УЗН Дніпровського району, що підпорядковується «Київзеленбуду».

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    Вздовж проспекту Соборності встановили деревʼяні «антипаркувальні надовбні»
    Вздовж проспекту Соборності встановили деревʼяні «антипаркувальні надовбні»

    «Встановлюємо дерев’яні надовбні по проспекту Соборності. Задля перешкоджання заїзду та паркуванню на зелених зонах автомобілів працівники КП УЗН Дніпровського району продовжують встановлювати конструкції. Вкотре закликаємо берегти природу і не паркувати свої авто на газонах!»,

    Надовбні – це дерев’яні стовпчики, які мають перешкоджати паркуванню автомобілів на газоні. Судячи з фото, це необроблені шматки брусу.

    Як повідомлялося раніше, фахівці Центру організації дорожнього руху назвали кількість відремонтованих делініаторів у місті.

    Теги: Київ машини кияни Київзеленбуд
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