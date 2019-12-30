Як на Новий рік у Києві працюватиме транспорт і які вулиці перекриють



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У ніч з 31 грудня на 1 січня подовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї

У новорічну ніч буде подовжено роботу метро та наземного громадського транспорту

На Новий рік, 31 грудня та 1 січня, у Києві буде заборонено рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку). Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації.

Зокрема, рух заборонять:

із 20:00 31 грудня до 03:00 1 січня 2020 року;

1 січня – із 14:00 до 22:00.

У зв’язку із забороною руху дозволено проїзд транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

За інформацією КП «Київпастранс», у новорічну ніч, із 31 грудня 2019 року на 1 січня 2020 року, подовжать роботу автобуси, тролейбуси і трамваї. Також до 05:00 1 січня у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586.

Дивіться графік останніх відправлень транспорту від кінцевих зупинок.

На час проведення заходів на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня із 19:30 до 02:00 1 січня, а також 1 січня із 13:30 до 20:00 та 7 січня із 10:30 до 14:00 рух тролейбусів №№ 6, 16, 18 буде організовано зі змінами:

тролейбуси № 6 курсуватимуть від Мінського масиву до ст. м. «Лук’янівська»;

тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Нагадаємо, роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, що кияни і гості столиці у грудні-січні можуть відвідувати різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події. Широкий діапазон різноманітних зимових розваг і культурно-мистецьких подій заплановано і в районах.

КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.