Кличко новорічним мультиком привітав киян зі святами (відео)



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Кличко у мультику кружляв над Києвом казковим поїздом і роздавав подарунки

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Новим роком та Різдвом Христовим. Столичний голова оприлюднив на своїй сторінці у Facebook новорічний мультфільм.

«Друзі! Напередодні Нового року хочу побажати всім миру, любові, казкового настрою і впевненого оптимізму. Дякую тим, хто допомагав, і тим, хто критикував. Конструктивну критику сприймаю як підказку. Все, що ми зробили цього року в місті, ми зробили всі разом - з киянами і для киян. І вірте: дива в своєму житті творимо ми самі», - зазначив у дописі до мультфільму Кличко.

У мультику мер Києва в образі Діда Мороза кружляє над столицею на казковому поїзді та роздає подарунки місту. Так, починає він свою подорож від головної ялинки на Софійській площі. Перший подарунок опиняється біля Андріївської церкви – це нові сходи від церкви до Алеї художників.

Наступний дарунок – новий пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів. Потім мер мчить над Набережним шосе – і там з’являється нове сучасне освітлення. Дістався подарунок і столичному зоопарку – яскравий жираф на новому вході до зоопарку. Місто отримує і багато інших подарунків, що перетворюються на новенькі об’єкти - школи, садочки та інші. Останній пункт казкового поїзда – Шулявка. Де Дід Мороз дарує місту новенький Шулявський шляхопровід.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко згадав найяскравіші моменти свого особистого 2019-го року і проілюстрував їх роликом з підбіркою фото.