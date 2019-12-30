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    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)

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    Велопарад завершився&nbsp;на Контрактовій площі - У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    Велопарад завершився на Контрактовій площі
    Фото: Макс Кайдала, Facebook

    Маршрут велопробігу пролягав від ялинки на Софійській площі до ялинки на Контрактовій

    У неділю, 29 грудня, у Києві відбувся перший святковий велопарад від ялинки до ялинки #bike2holidays. Велопарад стартував на Софійській площі, а завершився на Контрактовій.

    «Велопарад #bike2holidays продемонстрував, що велосипед як вид транспорту не прив'язаний до теплої пори року і може скласти компанію навіть у святкуванні зимових свят і Нового року. Дякуємо всім, хто приїхав, за святковий настрій і веселу велопрогулянку по місту!» ― коментують організатори. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Серед учасників велопараду визначили найкращий святковий лук і тюнінг велосипеда до Нового року. Переможці конкурсу на найсвятковіший костюм і велосипед в образах Ялинки та Оленя отримали подарунки від організаторів ― U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») та bike-friendly кав'ярні Sereda vegan point.

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    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    У Києві відбувся перший новорічний велопарад (фото, відео)
    Фото: Макс Кайдала, Facebook

    Нагадаємо, що U-Cycle (ГО «Асоціація велосипедистів Києва») кілька разів на рік влаштовує флешмоби Bike2Work ― зимовий, весняний та осінній дні «Велосипедом на роботу». Bike2Holidays пройшов у Києві вперше.

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