Рятувальні служби Києва переходять на посилений режим чергування



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Для забезпечення безпеки під час новорічних свят Головне управління ДСНС у Києві залучає майже 400 осіб особового складу Фото: ДСНС

Визначено локації, де рятувальники забезпечать постійне чергування

Під час новорічних та різдвяних свят рятувальні служби Києва перейдуть на посилений режим чергування. Про це на засіданні колегії Київської міської державної адміністрації доповів начальник Управління з питань цивільного захисту Роман Ткачук.

«Основні локації на новорічні та різдвяні свята – Софійська площа, Контрактова площа, центральні вулиці міста. Ці локації користуються найбільшою відвідуваністю киянами і гостями міста, саме тому правоохоронні органи та рятувальники забезпечать там постійне чергування. У кожному районі міста також визначені локації, де очікується масове скупчення людей. Ці локації знаходяться під посиленим контролем рятувальних служб міста», – зазначив Ткачук.

Загалом для забезпечення безпеки під час новорічних свят Головне управління ДСНС України у Києві залучає майже 400 осіб особового складу, 92 одиниці техніки та 260 осіб, а також 65 одиниць техніки у резерві. Також на посиленому чергуванні перебувають рятувальники Київської служби порятунку.

Із 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року цілодобово працюватиме оперативний міський штаб з питання забезпечення життєдіяльності Києва. Штаб функціонує на базі КП «Центр організації дорожнього руху». У святкові дні проводитиме моніторинг техногенної і пожежної безпеки на об’єктах масового скупчення людей та оперативно реагуватиме в разі погіршення погодних умов.

«Напередодні новорічних свят хочеться нагадати мешканцям і гостям столиці, що наша безпека значною мірою залежить від нас самих. У святкові дні потрібно бути максимально обережними, адже поруч з нами знаходиться велика кількість людей. Наголошую на тому, що у столиці заборонено використовувати піротехнічні вироби, це дуже небезпечно і може закінчитися трагічно. Потрібно бути свідомими і думати не тільки про себе, а й про оточуючих», – наголосив начальник Управління з питань цивільного захисту.

Нагадаємо, у новорічну ніч роботу метрополітену буде продовжено на 3 години, а наземний громадський транспорт працюватиме ще довше.

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків забезпечать обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.