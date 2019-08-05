На проспекті Бандери кипить робота: дорожники обіцяють відкрити рух цього тижня (відео)



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Ремонтні роботи на проспекті Бандери Фото: скріншот відео

Ремонтні роботи на проспекті Бандери тривають цілодобово

На проспекті Бандери у Києві, де з 14 липня почався капітальний ремонт, дорожники почали вкладати середній шар асфальту. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Дорожники вкладають полімерасфальтобетон. Нижній і середній шари асфальту по 10 см.

На проспекті у відремонтовані і вирівняні бордюри. Крім того, тут з`явиться сучасне колесовідбійне огородження, повідомили автодорівці.

Вони обіцяють, що орієнтовно в середу-четвер цього тижня відкриється рух на відремонтованій частині проспекту.

Також триває ремонт комплексу шляхопроводів на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським і просп. Бандери.

Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).

З 23:00 14 липня рух в обох напрямках було організовано з парного боку проспекту Бандери. Одразу ж після перекриття почали знімати асфальт.