Борщагівський шляхопровід у Києві капітально ремонтують вперше за останні 50 років (фото, відео)



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Дорожники продовжують роботи із заміни балок, армування та демонтажу тротуарних блоків Фото: kiev.klichko.org

Борщагівський шляхопровід, що з моменту здачі в експлуатацію в 1967 році не зазнавав капітального ремонту, перебував уже в аварійному стані

У Києві дорожники ремонтують Борщагівський шляхопровід, що на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса.

Про це повідомляється на сторінці Кличко – мер у Facebook, де опубліковане відповідне відео.

«У числі інших об’єктів у столиці триває ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса. Шляхопровід, що з моменту здачі в експлуатацію в 1967 не зазнавав капітального ремонту, перебував уже в аварійному стані. Тому потребував невідкладного оновлення. Роботи видалися масштабними: ремонт опор, несучих конструкцій, мостового полотна автопроїздів, трамвайної частини та тротуарів», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на початок серпня вже виконані роботи з бетонування монолітної плити трамвайної частини на двох прогонах та частково автомобільного проїзду.

Дорожники продовжують роботи із заміни балок, армування та демонтажу тротуарних блоків. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу.

«Уже наприкінці вересня плануємо відновити трамвайний рух. До кінця 2019 року відновимо і рух авто оновленою частиною шляхопроводу. А з весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині шляхопроводу», - повідомив мер Києва.

Як відомо, мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.