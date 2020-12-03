Київрада обрала секретаря

За кандидатуру Володимира Бондаренка проголосували 114 депутатів

Сьогодні, 3 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати обрали секретаря. Ним став представник «Удару» Володимир Бондаренко.

На початку засідання міський голова Віталій Кличко запропонував кандидатуру Бондаренка на посаду секретаря Київради.

«Щодо організації нашої роботи і формування керівних органів. Я пропоную на посаду секретаря Київради підтримати кандидатуру представника «Удару» Володимира Бондаренка, який одразу займеться комунікацією з фракціями і депутатами. Бо потрібно якнайшвидше формувати комісії Київради і починати працювати! Пропозиції щодо своєї роботи в комісіях депутати подали», – сказав Кличко.

Депутати затвердили склад лічильної комісії. І далі в Київраді відбулося таємне голосування з використанням бюлетенів.

За кандидатуру Бондаренка проголосували 114 депутатів, проти – 4, утрималися – 1, не голосували – 2.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. На ньому голова територіальної виборчої комісії оголосила результати виборів міського голови та депутатів Київради. Міський голова та 120 обранців отримали свої посвідчення і розпочали роботу.

Кличко запропонував створити «велику коаліцію» всіх політичних сил, представлених в новообраній міськраді.