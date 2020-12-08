Кличко намагається консолідувати всі фракції новообраної Київради

Мер Києва Віталій Кличко нагадав депутатам, що у грудні вони мають ухвалити життєво важливі для міста питання

Кличко закликав депутатів відкинути амбіції та керуватися відповідальністю перед киянами

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що докладає зусиль, щоб консолідувати всі фракції новообраної Київради. «Удар» поступився своїми амбіціями заради компромісу і об’єднання всіх політичних сил. Про це міський голова сказав під час відкриття засідання Київської міської ради.

«Ми сьогодні зібралися, щоб вирішити питання, необхідні для нашої подальшої роботи. Нам потрібно обрати керівництво виконавчого органу – кількох заступників голови КМДА, сформувати комісії міської ради та їх керівництво. Я намагаюся зробити все, щоб консолідувати всі фракції новообраної міської ради. Щоб ми працювали злагоджено і ефективно - заради подальшого розвитку столиці та комфорту киян», – зазначив Кличко.

Він наголосив, що особливо в нинішній ситуації всі повинні зрозуміти, що Київрада – не політичний орган, а, перш за все, – господарський, де вирішують нагальні питання життєзабезпечення міста, розвитку його економіки, інфраструктури, створення комфортних умов для життя і роботи в столиці, питання підтримки тих киян, які потребують допомоги.

«І кожна політична сила, очолюючи комісії чи представлена у виконавчому органі, бере на себе відповідальність за реалізацію профільних питань. Керівництво кожним напрямком роботи – це не статус чи привілей. Це – щоденна професійна робота», – наголосив мер Києва.

За словами Кличка, у грудні депутати мають ухвалити життєво важливі для міста питання – зокрема, бюджет столиці на наступний рік, продовження пільг і заходів для підтримки бізнесу та питання забезпечення роботи медичної сфери. А також місту потрібно втілювати важливі проєкти, що розпочали в столиці, та нові, що запланували.

«Нам потрібно втілювати конкретні зміни, а не чубитися в сесійній залі, – зауважив мер Києва. – Заради компромісу і об'єднання всіх політичних сил «Удар» поступився своїми амбіціями. Бо ми виходимо з головного – йдеться, перш за все, про розвиток Києва, комфорт його мешканців, а не про керівництво тими чи іншими комісіями. Я закликаю всіх депутатів керуватися саме таким принципом – відповідальністю перед киянами, які нас обрали. Відповідальністю за реалізовані справи, за втілені проекти, за те, що відбувається в місті».

Нагадаємо, 3 грудня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати обрали секретаря. Ним став представник «Удару» Володимир Бондаренко.