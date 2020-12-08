У Київраді сформовано сім фракцій
У Київраді 119 депутатів
Фото: Київрада
Найбільшою є фракція партії «Європейська солідарність»
У Київській міській раді сформовані 7 фракцій, відповідно до партій, які подолали прохідний бар’єр під час виборів 25 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
- Найбільшою є депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність» – 31 депутат. Уповноважений представник фракції Володимир Прокопів.
- Депутатська фракція політичної партії «Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» – 29 депутатів. Співголови – Дмитро Білоцерковець та Валентин Мондриївський.
- Фракція «Єдність Олександра Омельченка», до якої ввійшли 14 депутатів. Головою обрано Олександра Омельченка.
- Депутатська фракція «Слуга народу» нараховує 12 депутатів. Уповноважена особа – Євгенія Кулеба.
- Фракція «Опозиційна платформа за життя» – 12 депутатів. Уповноважений представник Михайло Наконечний.
- Депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 12 депутатів, голова – Денис Москаль.
- Фракція «Голос» – 9 депутатів. Голова фракції – Григорій Маленко.
Як відомо, інтереси киян у Київраді представляють 119 депутатів.
Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій:
- «Європейська солідарність» - 20,52%
- «Удар» - 19,98%
- «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
- ОПЗЖ – 7,81%
- «Слуга народу» - 7,53%
- «Батьківщина» - 7,49%,
- «Голос» - 5,97%.
Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.