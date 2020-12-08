  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Київраді сформовано сім фракцій

    • Розсилка
    У Київраді 119 депутатів - У Київраді сформовано сім фракцій
    У Київраді 119 депутатів
    Фото: Київрада

    Найбільшою є фракція партії «Європейська солідарність»

    У Київській міській раді сформовані 7 фракцій, відповідно до партій, які подолали прохідний бар’єр під час виборів 25 жовтня.  

    Про це повідомляє пресслужба Київради.

    1. Найбільшою є депутатська фракція політичної партії «Європейська солідарність» – 31 депутат. Уповноважений представник фракції Володимир Прокопів. 
    2. Депутатська фракція політичної партії «Удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» – 29 депутатів. Співголови – Дмитро Білоцерковець та Валентин Мондриївський.
    3. Фракція «Єдність Олександра Омельченка», до якої ввійшли 14 депутатів. Головою обрано Олександра Омельченка.
    4. Депутатська фракція «Слуга народу» нараховує 12 депутатів. Уповноважена особа –  Євгенія Кулеба.
    5. Фракція «Опозиційна платформа за життя» –  12 депутатів. Уповноважений представник Михайло Наконечний.
    6. Депутатська фракція «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 12 депутатів, голова – Денис Москаль. 
    7. Фракція «Голос» – 9 депутатів. Голова фракції – Григорій Маленко.

    Як відомо, інтереси киян у Київраді представляють 119 депутатів.

    Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій

    • «Європейська солідарність» - 20,52%
    • «Удар» - 19,98%
    • «Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%
    • ОПЗЖ – 7,81%
    • «Слуга народу» - 7,53%
    • «Батьківщина» - 7,49%,
    • «Голос» - 5,97%.

    Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

    Теги: Батьківщина Європейська солідарність Київрада вибори депутат УДАР Володимир Прокопів партії фракція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies