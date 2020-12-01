«Європейська солідарність» пропонує Кличку свою стратегію

Марина Порошенко закликала міського голову до співпраці в інтересах киян

Перед першим засіданням новообраного складу Київської міської ради фракція «Європейської Солідарності» звернулася до міського голови Віталія Кличка та його політичної сили «Удар» із пропозицією до конструктивної співпраці в інтересах киян. Про це під час брифінгу заявила лідер команди «Європейської солідарності» Марина Порошенко.

«Сьогодні – перше засідання нової Київської міської ради. І це дуже гарний привід ще раз подякувати нашим виборцям, які проголосували за «Європейську солідарність». Завдяки киянам «ЄС» отримала найбільшу кількість голосів у столиці та має найбільшу фракцію у новому складі Київської міської ради», – зазначила Порошенко.

«Також сьогодні вступить в свої права новообраний мер Києва Віталій Кличко. Треба зауважити, що завдяки підтримці «Європейської солідарності» йому вдалося виграти ці вибори вже в першому турі. Ми його підтримали, тому що він достатньо ефективно зміг використати можливості, які з’явилися у столиці завдяки ініційованої Петром Порошенком реформи децентралізації», – наголосила вона.

«Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо «Удару» для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв’язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюванолсті в Києві», – перерахувала Марина Порошенко.

«Я сподіваюся, що це і підготовка до наступної імунізації населення, коли ми отримаємо вакцину. Також це підтримка малого і середнього бізнесу, який дуже сильно постраждав у результаті абсолютно необдуманих і непрофесійних дій центральної влади. Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім’ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет», – зазначила Марина Порошенко.

«Це і питання, які стосуються освіти, тому що на сьогодні ми не маємо чіткого алгоритму – як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам. Усі ці питання в новому складі нашою професійною командою ми будемо вирішувати. Найближчим часом кияни побачать результати такої плідної роботи», – сказала вона.

«Ми також розуміємо, що на столі у новообраного міського голови є і інші пропозиції – не тільки від «Європейської солідарності». І від того, яку саме він сьогодні обере, буде залежати майбутнє Києва. Ми побачимо, чи справдяться очікування киян щодо об’єднання проєвропейських, продержавницьких сил в Київраді», – зауважила Марина Порошенко.

Вона наголосила, що команда «Європейської солідарності» вже готова до плідної, злагодженої і професійної роботи у новому складі Київської міської ради.

«Ми розуміємо, що за останні місяці накопичилось дуже багато важливих питань, і їх треба вже зараз вирішувати. Сподіваємось, що вже наступного тижня відбудеться повноцінна робоча сесія Київської міської ради», – резюмувала Марина Порошенко.

Нагадаємо, 25 жовтня відбулися місцеві вибори в Україні. За їхніми результатами до Київради пройшли сім партій:

«Європейська солідарність» - 20,52%

«Удар» - 19,98%

«Єдність Олександра Омельченка» - 8,74%

ОПЗЖ – 7,81%

«Слуга народу» - 7,53%

«Батьківщина» - 7,49%,

«Голос» - 5,97%.

Решта політичних сил набрали менше 5% голосів.

1 грудня проходить перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання.