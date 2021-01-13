Овочі борщового набору за рік подешевшали
Ціни на овочі, які потрібні для приготування борщу, дещо знизилися
Фото з відкритих джерел
Найбільше за рік подешевшала цибуля
В Україні за рік ціна на традиційну п'ятірку борщових овочів знизилася.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Так, з грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі, які господині використовують для приготування борщу, подешевшали, але найбільше – цибуля.
- картопля – на 24,9%, до 10,15 грн за кг,
- ріпчаста цибуля — на 42,9% (до 5,12 грн за кг);
- буряк — на 17,3% (до 5,39 грн за кг);
- капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг);
- морква – на 6,3% (до 6,0 грн за кг).
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