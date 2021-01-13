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    Овочі борщового набору за рік подешевшали

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    Ціни на овочі, які потрібні для приготування борщу, дещо знизилися&nbsp; - Овочі борщового набору за рік подешевшали
    Ціни на овочі, які потрібні для приготування борщу, дещо знизилися 
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше за рік подешевшала цибуля

    В Україні за рік ціна на традиційну п'ятірку борщових овочів знизилася.

    Про це повідомляє Державна служба статистики.

    Так, з грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі, які господині використовують для приготування борщу, подешевшали, але найбільше – цибуля.

    • картопля – на 24,9%, до 10,15 грн за кг,
    • ріпчаста цибуля — на 42,9% (до 5,12 грн за кг);
    • буряк — на 17,3% (до 5,39 грн за кг);
    • капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг);
    • морква – на 6,3% (до 6,0 грн за кг).
    Зазначимо також, що споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% порівняно з 2019 роком.
    Також у Держстаті підрахували, як змінилися комунальні тарифи за рік.
    Крім того, в Україні очікується зростання ціни на проїзд. Відомо, що після січневого локдауну проїзд у транспорті може подорожчати в 1,5 раза.
     Читайте також: 
    Теги: тарифи торгівля Держстат продукти ціни їжа овочі
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