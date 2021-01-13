Овочі борщового набору за рік подешевшали

Ціни на овочі, які потрібні для приготування борщу, дещо знизилися

Найбільше за рік подешевшала цибуля

В Україні за рік ціна на традиційну п'ятірку борщових овочів знизилася.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, з грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі, які господині використовують для приготування борщу, подешевшали, але найбільше – цибуля.

картопля – на 24,9%, до 10,15 грн за кг,

ріпчаста цибуля — на 42,9% (до 5,12 грн за кг);

буряк — на 17,3% (до 5,39 грн за кг);

капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг);

морква – на 6,3% (до 6,0 грн за кг).

Зазначимо також, що споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% порівняно з 2019 роком.