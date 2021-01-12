Попри локдаун у Києві відбудуться ярмарки (адреси)

В усіх районах Києва будуть проведені сільськогосподарські ярмарки

Цього тижня, з 12 по 17 січня у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Ярмарки пройдуть:

12 січня (вівторок):

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4;

13 січня (середа):

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

14 січня (четвер):

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);

у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;

у Печерському районі – вул. Генерала Алмазова,6;

у Подільському районі – вул. Юрківська, 25;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1;

15 січня (п’ятниця):

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94;

16 січня (субота):

в Оболонському районі – вул. Йорданська, 1-9;

17 січня (неділя):

у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);

у Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

Також у вихідні, 16-17 січня, у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Ярмарки триватимуть:

16 січня (субота):

у Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

у Дарницькому районі – вул. Ревуцького;

у Деснянському районі – вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Волкова та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (у межах просп. Володимира Маяковського, 2-А та вул. Теодора Драйзера);

у Дніпровському районі – б-р Амвросія Бучми, 2-10;

в Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;

у Печерському районі – вул. Катерини Білокур;

у Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

у Святошинському районі – вул. Григоровича-Барського, 7;

у Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

17 січня (неділя) у:

у Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (у межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);

у Печерському районі – вул. Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Чигоріна);

у Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Нагадаємо, з 8 до 24 січня включно в Україні посилили карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, забороняється робота непродовольчих ринків та ярмарків. Реалізація непродовольчих товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень.