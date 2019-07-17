З озера на Оболоні дістали тіло чоловіка



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Тіло знаходилося на відстані 1,5 м від берега

У вівторок, 16 липня, в озері Біле в Оболонському районі Києва було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло до столичної Служби порятунку 101 о 10:48.

На місце події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, на відстані 1,5 м від берега на поверхні води тіло потопельника було знайдено. Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло чоловіка та передали його правоохоронним органам.

Наразі обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Як повідомлялося, за тиждень з 8-го по 14 липня на водних об’єктах Києва загинула одна особа.

Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 47 людей та врятовано 22 особи.

Нагадаємо, 2 липня на річці Коник у Голосіївському районі Києва було виявлено тіло жінки.