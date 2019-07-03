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    Новини

    З річки Коник у Києві дістали тіло жінки

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    Річка Коник у Голосіївському районі Києва - З річки Коник у Києві дістали тіло жінки
    Річка Коник у Голосіївському районі Києва

    Тіло жінки 1947 року знаходилось на відстані 10 м від берега

    У вівторок, 2 липня, на річці Коник у Голосіївському районі Києва було виявлено тіло людини. Повідомлення про страшну знахідку надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 19:59.

    На місце події прибуло чергове відділення групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Як виявилось, тіло жінки 1947 року знаходилось на відстані 10 м від берега на глибині 5 м. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали потопельника та передали його правоохоронним органам.

    Причини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    Нагадаємо, 24 червня у Гідропарку в Києві стався нещасний випадок: на пляжі «Венеція» потонув чоловік.

    Як повідомлялося, за тиждень з 17 по 23 червня на водних об’єктах міста загинуло 7 осіб

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