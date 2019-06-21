З озера на Оболоні рятувальники дістали тіло чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіло знаходилося на відстані 4 м від берега на поверхні води

У четвер, 20 червня, в озері Опечень в Оболонському районі Києва виявили тіло людини. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 17:53.

На місце події було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як виявилось, на відстані 4 м від берега на поверхні води знаходився труп чоловічої статті.

Рятувальники за допомогою багра дістали тіло та передали працівникам правоохоронних органів для встановлення причин трагедії.

Нагадаємо, 18 червня на озері Редькине (Міністерське озеро, Міністерка) в Оболонському районі було виявлено тіло чоловіка.

16 червня у Києві на Гідропарку п'яний чоловік зістрибнув з мосту над Венеціанською протокою. Рятувальники витягли стрибуна з води. Він залишився живий.