З початку року на кір захворіли майже 2,5 тис. киян



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Найбільша захворюваність на кір у трьох районах Києва

Захворюваність на кір серед дітей становить 40,1%

З початку 2018 року в Києві зареєстрували майже 2,5 тис. випадків захворювання на кір. Майже половина хворих - діти віком до 9 років.

Про це в коментарі 44.ua повідомив в. о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«За 11 місяців 2018-го у Києві зареєстровано 2494 випадки захворювання на кір. Захворюваність серед дітей становить 40,1% від загальної кількості хворих. Найбільш ураженими є вікові категорії дітей 1-4 (30,7%) і 5-9 років (35,6%)», - розповів він.

Зазначається, що середньоміський показник перевищує захворюваність у Шевченківському, Дарницькому і Подільському районах.

Тоді як за поточний рік зареєстровано 41 спалах кору. Тільки за листопад випадки спалаху зафіксовані у двох школах Голосіївського та Дніпровського районах.