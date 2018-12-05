За останній тиждень листопада кількість хворих на кір у Львівській області перевалила за 700



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З початку року в області на кір захворіли 9533 осіб: 6836 дітей і 2697 дорослих

Найбільше випадків захворювання на кір зареєстровано у віковій групі 5-9 років: з них - 77,3 % дітей не мають щеплень проти кору

В останній тиждень листопада, з 22 до 28 листопада, у Львівській області зросла кількість хворих на кір. Так, зареєстровано 704 випадки кору, у тому числі 529 – серед дітей. Про це повідомили у прес-службі Львівського обласного лабораторного центру МОЗ.

«У Львівській області за тиждень (22.11-28.11) зареєстровано 704 вип. кору, в тому числі 529 дітей до 17 років, що становить 75,1%, серед дорослих - 175 вип. (24,8 %). На минулому тижні – 527 вип., збільшення на 177 вип. Найбільше випадків зареєстровано у віковій групі 5-9 років. 77,3 % хворих дітей не мають щеплень проти кору», – йдеться в повідомленні.

З діагнозом «кір» в інфекційні стаціонари області госпіталізували 376 осіб, а це 53,4%, із яких 250 дітей віком до 17 років.

Крім того, за останній тиждень зафіксували 18 випадків спалахів кору у школах та садочках.

«У місті Львові зареєстровано 5 спалахів, у Городоцькому та Дрогобицькому районах – по 3, у Кам’янка-Бузькому, Буському – по 2, у Стрийському, Бродівському і Яворівському – по 1. Захворіло 78 осіб, з них госпіталізовані 18 осіб, нещеплені з числа захворілих – 56 осіб», – уточнили у лабораторному центрі.

Там додали, що з початку року в області на кір захворіли 9533 осіб: 6836 дітей і 2697 дорослих.

Як повідомлялося, спалах кору в Україні може перерости в епідемію.

Нагадаємо, з початку цього року в Україні на кір захворіли 44 386 людей. Від ускладнень цієї хвороби з початку 2018-го померли 15 осіб.