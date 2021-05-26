До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату

В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«117 000 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech доставили в Міжнародний аеропорт «Київ» імені І.Сікорського», – йдеться у повідомлені.

Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

працівників сфери освіти;

осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;

військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Тим часом, народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що визнаною ЄС вакциною Pfizer в Україні вакцинують тільки топчиновників.