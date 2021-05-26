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    В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer

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    В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer
    Фото з відкритих джерел

    До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату

    В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, яку закупили за кошти державного бюджету. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    «117 000 доз вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech доставили в Міжнародний аеропорт «Київ» імені І.Сікорського», – йдеться у повідомлені.

    Це перша партія цієї вакцини, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію Crown Agents.

    До кінця цього тижня в країну мають доставити 167 310 доз цього препарату.

    Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

    • працівників сфери освіти;
    • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
    • військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
    • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

    Тим часом, народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що визнаною ЄС вакциною Pfizer в Україні вакцинують тільки топчиновників.

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    Теги: Вікторія Сюмар щеплення коронавірус
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    В Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer