В Україні коронавірус поступово піде на спад – НАН

Протягом минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3767 осіб на день

Середня кількість нових випадків коронавіруса в Україні буде зменшуватися. Такі показники фіксуватимуть протягом наступних двох тижнів. Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Так, протягом минулого тижня середня кількість нових виявлень зменшилася до 3 767 осіб на день. «Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 3442 протягом тижня 26 травня-1 червня 2021 року та 2914 – протягом тижня 2-8 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Раніше в Національній академії наук України повідомили, що реальна смертність від Covid-19 в 2020 році в Україні була майже втричі більшою, ніж публікували в статистиці Міністерства охорони здоров'я.

Тим часом, 26 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 395 нових випадків захворювань на Covid-19. Серед них – 154 дитини та 73 медпрацівники. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За минулу добу госпіталізовано – 1 778 осіб, летальних випадків – 208. За минулий день одужало – 14 987 осіб.