  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За сім годин на дорогах Київщини сталося 24 ДТП

    • Розсилка
    Несприятливі погодні умови призводять до ДТП - За сім годин на дорогах Київщини сталося 24 ДТП
    Несприятливі погодні умови призводять до ДТП

    Рух вантажівок дозволено

    У понеділок, 26 листопада, з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. Про це УНН повідомили в ГУНП в Київській області.

    Одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини, повідомили правоохоронці. 

    В цілому ситуація на дорогах Київської області залишається стабільною, рух великогабаритного і великовагових транспортних засобів дозволено. «Рух вантажівок дозволено, хоча планувалися обмеження. Ніяких перешкод на автодорозі фурам», - прокоментував начальник відділу комунікацій ГУНП в Київській області. 

    Нагадаємо, за минулу добу до поліції Київщини надійшло 150 повідомлень про ДТП.

    Раніше повідомлялося, що з 5-ї години ранку у зв'язку із погіршенням погодних умов на деяких ділянках доріг Київської області обмежено рух вантажного, великогабаритного, великовантажного транспорту до особливого розпорядження. 

    ДТП Київщина автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ