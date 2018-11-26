За сім годин на дорогах Київщини сталося 24 ДТП



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Несприятливі погодні умови призводять до ДТП

Рух вантажівок дозволено

У понеділок, 26 листопада, з 6:00 до 13:00 години дня на автошляхах Київської області було зафіксовано 24 ДТП. Про це УНН повідомили в ГУНП в Київській області.

Одна жінка звернулася до медиків з забоєм грудної клітини, повідомили правоохоронці.

В цілому ситуація на дорогах Київської області залишається стабільною, рух великогабаритного і великовагових транспортних засобів дозволено. «Рух вантажівок дозволено, хоча планувалися обмеження. Ніяких перешкод на автодорозі фурам», - прокоментував начальник відділу комунікацій ГУНП в Київській області.

Нагадаємо, за минулу добу до поліції Київщини надійшло 150 повідомлень про ДТП.

Раніше повідомлялося, що з 5-ї години ранку у зв'язку із погіршенням погодних умов на деяких ділянках доріг Київської області обмежено рух вантажного, великогабаритного, великовантажного транспорту до особливого розпорядження.