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    Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год

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    Porsche Panamera порушив швидкісний режим на автодорозі М 03 Київ &ndash; Харків - Довжанський - Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год
    Porsche Panamera порушив швидкісний режим на автодорозі М 03 Київ – Харків - Довжанський
    Фото: Патрульна поліція України

    Камери зафіксували п'ять автомобілів, які сім разів на добу перевищили швидкість

    Патрульна поліція України оприлюднила антирекорди порушень швидкісного режиму за 8 червня.

    Так, за минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

    Найбільшою швидкість була в автомобіля Porsche Panamera з державним номерним знаком АХ009*** — 200 км/год на автодорозі М 03 Київ – Харків - Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.

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    Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год
    Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год
    Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год

    Найбільшу кількість швидкісний режим порушували 5 автомобілів, кожен по 7 разів:

    • Volkswagen ВЕ898***,
    • Toyota Camry BH159***,
    • Toyota Corolla  AA382***,
    • Volkswagen AA761***,
    • ВАЗ 11183 AI805***.

    Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

    2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.

    2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.

    Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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