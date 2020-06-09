Антирекорди на дорогах Київщини: Porsche Panamera розігнався до 200 км/год
Камери зафіксували п'ять автомобілів, які сім разів на добу перевищили швидкість
Патрульна поліція України оприлюднила антирекорди порушень швидкісного режиму за 8 червня.
Так, за минулу добу камери автоматичної фіксації зафіксували 41 автомобіль, який рухався зі швидкістю понад 170 км/год.
Найбільшою швидкість була в автомобіля Porsche Panamera з державним номерним знаком АХ009*** — 200 км/год на автодорозі М 03 Київ – Харків - Довжанський. Дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год.
Найбільшу кількість швидкісний режим порушували 5 автомобілів, кожен по 7 разів:
- Volkswagen ВЕ898***,
- Toyota Camry BH159***,
- Toyota Corolla AA382***,
- Volkswagen AA761***,
- ВАЗ 11183 AI805***.
Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.
2 червня заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував низку автомобільних номерів, водії яких порушували правила дорожнього руху і їхали зі швидкістю понад 170 км/год.
2 червня правоохоронці надіслали перші 2400 «листів щастя» через порушення швидкісного режиму.
Система автоматичної фотовідеофіксації мала розпочати роботу 1 травня, але її відклали через карантин.
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