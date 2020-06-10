Водіям розповіли про незаконність штрафу поліції: деталі



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Водіям розповіли про незаконність штрафу поліції

Штраф поліції, винесений не за місцем вчинення порушення, є незаконним

Штраф поліції, який винесений не за місцем порушення ПДР, є незаконним.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

Зазначається, нещодавно водій здійснив зупинку у забороненому місці та надалі продовжив рух. Це помітили працівники поліції, які його наздогнали і винесли постанову за порушення правил зупинки.

Постанова була винесена не на місці вчинення порушення, а у місці, де водія наздогнали працівники поліції, тобто вже за іншою адресою. А саме, у графі «Місце вчинення порушення» була зазначена одна адреса, а у графі «Місце розгляду справи» була вказана інша адреса.

Як наслідок, водій оскаржив штраф поліції у суді. Справа дійшла на розгляд до Верховного суду, який став на бік водія та визнав штраф поліції незаконним.

Розглядаючи матеріали справи, суд виходив з того, що відповідно до ст. 258 КУпАП постанова про накладення штрафу за порушення ПДР (крім випадків фіксації в автоматичному режимі та крім порушень правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксовані в режимі фото чи відео зйомки тощо) виносяться працівниками поліції на місці вчинення правопорушення.

Водночас, частиною 2 статті 276 КУпАП передбачено, що справи про адміністративні правопорушення, зокрема за статтями 121 – 126 КУпАП, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.

Тож, водієві слід уважно звірити у постанові чи збігається місце розгляду справи з місцем вчинення правопорушення (крім випадків фіксації в автоматичному режимі та крім порушень правил зупинки, стоянки, паркування, зафіксовані в режимі фото чи відеознімання тощо, прим.).

Нагадаємо, 1 червня система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР запрацювала в Києві та на автомагістралях Київської області. Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

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