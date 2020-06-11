Коронавірус атакує: на Київщині за добу понад пів сотні нових випадків Covid-19



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Минулої доби у Київській області одужали від коронавірусу два десятки людей

Станом на ранок 11 червня, у Київській області зафіксовано 1919 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 54 особи. За попередню добу збільшення складало 29 осіб.

Загалом на Київщині від коронавірусу одужали 616 людей (за добу 21), померли – 38 осіб.

Загалом в Україні підтверджено 29070 випадків Covid-19. Протягом 10 червня отримано 689 повідомлень про нові підтверджені випадки

Як повідомлялося, станом на ранок 10 червня у Київській області було зафіксовано 1865 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 29 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Нагадаємо, станом на ранок 11 червня у Києві підтверджено 33671 випадок Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 91 особу.