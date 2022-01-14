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    За добу в Києві майже 1,2 тис. нових хворих на коронавірус

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    Останніми днями до лікарень столиці потрапляють близько сотні хворих на коронавірус - За добу в Києві майже 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
    Останніми днями до лікарень столиці потрапляють близько сотні хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби зафіксовано понад 1,6 тис. одужань від Covid-19

    За минулу добу, 13 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1193 осіб. Це на 196 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 12 січня було зафіксовано 997 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 343 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 325 тис. осіб (за добу 13 січня – 1660)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 6)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,5 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 188 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 394 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 179 тис. осіб (за добу 13 січня – 504)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 5).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,1 тис.

    13 січня в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві майже 1,2 тис. нових хворих на коронавірус