За добу в Києві майже 1,2 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби зафіксовано понад 1,6 тис. одужань від Covid-19
За минулу добу, 13 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1193 осіб. Це на 196 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 12 січня було зафіксовано 997 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 343 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 325 тис. осіб (за добу 13 січня – 1660)
- померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 6)
На сьогодні в Києві активних хворих понад 9,5 тис.
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 188 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 394 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 179 тис. осіб (за добу 13 січня – 504)
- померли 4,7 тис. осіб (за добу – 5).
На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,1 тис.
13 січня в Україні медики зафіксували понад 10 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.