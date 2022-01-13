Коли нова хвиля Covid-19 накриє Київ? Лікарі дали прогноз

Експерти кажуть, що стануть частіше хворіти діти, а школи можуть піти на карантин

За прогнозами лікарів, вже наступного тижня в Києві очікується новий спалах коронавірусу. Пік нової хвилі Covid-19 припаде на початок лютого. Про це Новини.LIVE розповів очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

«Зараз ситуація стабільна, але ми можемо вже прогнозувати зростання захворювання на наступному тижні. Прогноз заснований на аналізі поширення нового штаму Covid-19 «Омікрон». Він вже зареєстрований у багатьох країнах світу, в тому числі в Європі, і швидко поширюється, оскільки у нього короткий інкубаційний період», – сказав Рубан.

«Омікрон» є вже в чотирьох регіонах України, в тому числі, в Києві. «У середині грудня в Україні, в Києві, був офіційно зареєстрований один випадок «Омікрону» в людини, яка приїхала з ПАР. На кінець грудня - початок січня, за даними МОЗ, цей штам підтверджується в 5% випадків усіх захворювань коронавірусом в тих регіонах, де він зафіксований», – повідомив Рубан.

За його словами, з наступного тижня рівень захворюваності від штаму «Омікрон» різко почне зростати. «А в лютому ми очікуємо піку. Але локдаун при такому широкому поширенні даного збудника вже вводити ніхто не буде. Можливі точкові обмеження», – зазначив чиновник.

Він пояснив, що в коронавірусу вже є всі ознаки сезонного захворювання, як при грипі. «А тому жорстких заходів вже не буде. Але масковий режим ніхто скасовувати не буде, як і роботу не в колективі, а вдома. Забезпечити тотальну ізоляцію ми не зможемо, оскільки при даній поширюваності вона вже неефективна», – сказав Рубан.

Що стосується недавно виявленого на Кіпрі штаму коронавірусу «Дельтакрон», нібито більш заразного, ніж «Дельта», і більш важкого, ніж «Омікрон», за словами лікаря, нам його боятися точно не варто. «Широкого поширення цього штаму немає. Більше він ніде не виявлений», – каже Рубан.

Особливість нових штамів коронавірусу - ними стали частіше хворіти діти. Правда, зараз не так важко, як при штамі «Дельта». Про це розповів Віталій Євтушенко, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця, на базі якої працює Київська дитяча інфекційна лікарня.

«У нас в лікарні зараз є кілька підтверджених випадків інфікування «Омікроном». Але якоїсь особливої специфіки щодо них ми не бачимо, крім того, що важких не стало більше», – сказав Євтушенко.

За його словами, важка форма коронавірусу у дітей – це не тільки пневмонія, яка є основною причиною госпіталізації. «Буває, що діти надходять у стані шоку, коли порушується робота майже всіх життєво важливих органів, різко падає тиск. Кілька таких випадків було при зараженні «Дельтою», з «Омікроном» майже немає. В принципі, узагальнених даних по штаму «Омікрон» майже немає. Їх поки обробляють», – розповів лікар.

На його думку, при сплеску «Омікрону» в Києві, найімовірніше, школи доведеться закрити на карантин. «Карантин спрямований, перш за все, на те, щоб роз'єднати дітей, і менше маленьких пацієнтів потрапляли в лікарні. Щоб їм встигали надавати нормальну медичну допомогу, щоб було менше важких і вистачило медикаментів, кисню і транспорту. Ми оголошуємо карантин при грипі, якщо в дитячому колективі через хворобу відсутні 20% дітей. Якщо захворюваність коронавірусом серед дітей стане масовою, карантин необхідний», – вважає Євтушенко.

При цьому, важких наслідків після коронавірусу у дітей значно менше, ніж у дорослих. «Бувають проблеми з серцево-судинною системою, лихоманка. Але рідко. Але постковідного синдрому, порушень сну, панічних атак – таких даних не зустрічав. Втім, глобальних досліджень в Україні ще ніхто не проводив», – зазначив Євтушенко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 997 осіб.

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