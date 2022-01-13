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    Лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео)

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    Якщо є сумніви щодо вакцини, просто поговоріть зі своїм сімейним лікарем - Лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео)
    Якщо є сумніви щодо вакцини, просто поговоріть зі своїм сімейним лікарем
    фото з відкритих джерел

    Існує дуже мала кількість причин відмовитись від щеплення

    Багатьох українців цікавить, що лікарі вважають протипоказаннями до вакцинації та чому людям зі супутніми хворобами варто щеплюватись від Covid-19?

    За словами реаніматолога Максима Денисюка, не варто робити щеплення за температури тіла вище 38°C.

    Також, якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або просто боїтеся, що стан вашого здоров’я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем.

    Загалом, правильне використання масок, дотримання дистанції, регулярне миття рук та вакцинація проти Covid-19 як і раніше залишаються ефективними та простими заходами, щоб вберегтися від інфікування будь-яким штамом.

    Нагадаємо, наприкінці 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я зробила прогноз щодо подальшого розвитку пандемії. Згідно з ним, гостра стадія пандемії може закінчитися вже у 2022 році.

    До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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    Лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео)