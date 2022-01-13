Бустерна доза вакцини. Навіщо потрібна і де її можуть зробити кияни

Рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад шість місяців тому

Бустерну дозу вакцини кияни можуть зробити у будь-якому пункті, де щеплюють проти Covid-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За її словами, на сьогодні такою можливістю скористалося близько 10 тисяч мешканців столиці.

Гінзбург нагадала, що наказом Міністерства охорони здоров’я України № 26 від 6 січня 2022 року рекомендовано вводити бустерну дозу вакцин людям старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

«Фактично, введення бустерної дози поновлює силу впливу вакцин від Covid-19, ефективність яких, згідно з останніми світовими даними, з плином часу поступово знижується. До того ж, бустерна доза має стати додатковим захистом, враховуючи появу все нових мутованих штамів, на кшталт «Омікрона», – розповіла директорка Департаменту.

Дослідження вказують на те, що найкращі результати демонструють бустерні дози мРНК-вакцинами після щеплення двома дозами вакцин інших типів. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Гінзбург вкотре наголосила, що вакцинація, хоч і не на 100% запобігає захворюванню, але в багато разів знижує ризики тяжкого перебігу Covid-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби.

«Візьміть до уваги, що у зв’язку зі святами і масовими заходами, поверненням людей із відпусток, у тому числі закордонних, захворюваність прогнозовано зростає. Тому сьогодні надважливим є те, щоб якомога більше невакцинованих українців, особливо з груп ризику, отримали базовий захист, який дають дві дози антиковідних вакцин. Особливо це необхідно для літніх людей та людей із супутніми хворобами. А бустерна доза – додатковий захист, додатковий шанс якомога менше хвилюватися за своє здоров’я та здоров’я близьких. Вважаю, що кожен вже вакцинований має розглянути можливість скористатися цим шансом, обираючи для себе здорове повноцінне життя», – підсумувала Гінзбург.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 997 осіб.

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